От Генштаба требуют официального привлечения медиков-добровольцев к помощи бойцам на передовой

Генштаб наконец должен взять на себя ответственность и легализовать работу медиков-волонтеров Первого добровольческого медицинского госпиталя.

Об этом заявил лидер Движения “Справедливость” Валентин Наливайченко во время совместной пресс-конференции с медиками-волонтерами ПДМГ им. Пирогова в «УНИАН».

“3 быстрых, 30 медиков-волонтеров только Первого добровольческого медицинского госпиталя находятся на фронте прямо сейчас. Медики, находясь в окопах, спасают наших военных, помогают тем гражданским, которые сейчас живут в зоне АТО. Так неужели они не заслуживают официального привлечения сил и средств АТО?” - подчеркнул Валентин Наливайченко.

По словам президента ПДМГ Геннадия Друзенко, еще год назад Генштаб совместно с медиками-волонтерами разработали схему официального сотрудничества, но каждый раз при смене руководства Штаба АТО приходится все начинать с чистого листа, начиная с того, чтобы доказывать необходимость присутствия в зоне АТО медиков-волонтеров и легализировать работу волонтеров.

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Легализация работы волонтеров-медиков необходима, потому что без легализации, по мнению властей, этот доброволец - преступник, который без разрешения находится на режимной территории, пояснил Друзенко.

По словам Наливайченко, работать без официального привлечения в зоне АТО может быть опасно и повлечь за собой необоснованные обвинения, которые придумываются за считанные минуты.

Президент ПДМГ им.Пирогова также сообщил, что медик-волонтер Ольга Симонова наконец получила официальную справку о получении гражданства Украины. За это движение «Справедливость» и ПДМГ им. Пирогова, ее коллеги волонтеры-медики и юристы боролись более полутора года.

«17 марта, то есть три месяца назад, согласно указу Президента Украины № 77, гражданку РФ Ольгу Симонову приняли к гражданству Украины. И об этом сообщили только сейчас, на запрос одного из народных депутатов. То есть, 92 дня Ольга совершенно не знала, получила ли она гражданство», - отметил Друзенко.

По убеждению медиков-волонтеров, власть лишь демонстрирует свою проукраинскость, но по сути - не изменилась. «Советская ментальность никуда не делась. Мы воюем за ценности, которыми власть пренебрегает. Мы победим тогда, когда для Генштаба главной ценностью станет человеческая жизнь», - подчеркнул он.