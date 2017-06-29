Экс-глава СБУ призвал решить вопрос с соцзащитой добровольцев и допустить их к власти

Принять законопроект 6202 и предоставить статус участника боевых действий медикам-волонтерам и добровольцам, которые не вошли в подразделения ВСУ, и соответственно, обеспечить их социальной защитой, требует от парламента лидер Движения “Справедливость” Валентин Наливайченко. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с медиками-волонтерами ПДМШ им. Пирогова в «УНИАН».

209 общественных, волонтерских и АТОшных организаций по инициативе Движения “Справедливость” уже подписали обращение к народным депутатам поддержать этот законопроект, цель которого – предоставление равных социальных гарантий для всех участников боевых действий.

По словам Наливайченко, необходимость его принятия обусловлена, в первую очередь, насущной потребностью поддержать медиков-волонтеров и добровольцев, которые первыми стали на защиту страны в 2014 году

“Они это заслужили своей кровью и потом”, – подчеркнул Валентин Наливайченко.

Он также отметил, что дискредитация и преследование украинских добровольцев со стороны власти являются недопустимыми, выразив возмущение участившимися фактами позорного отношения власти к своим героям.

По мнению Наливайченко, добровольцы должны быть во власти, а не объектом издевательств со стороны власти и чиновников, но власть боится, а потому всячески препятствует привлечению добровольцев к управлению страной."Власть до этого времени не решила ни вопросов социальной и правовой защиты воинов, как и пытается оказать на них давление с целью дискредитации", - подчеркнул он.

"Они панически боятся не только допустить к созданию государства гораздо более моральных и честных людей, чем они, но и потерять контроль за финансовыми потоками", - заявил он.

По убеждению экс-главы СБУ и лидера движения «Справедливость», добровольцы должны были бы занять ключевые позиции, прежде всего, в генштабе и в Министерстве обороны, структурах, которые занимаются вопросами социального, медицинского и правового статуса воинов.