Зеркаль: Необходимо учитывать риски при введении визового режима с РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что необходимо учитывать риски при введении визового режима для граждан Российской Федерации.

"Мы ведем внутри МИД моделирование возможных ситуаций", - отметила Зеркаль в эфире "5-го канала".

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В то же время, дипломат сказала, что лично не сторонник введения виз для граждан РФ, учитывая то, что это усложнит жизнь украинцев.

"И тех, кто в Крыму, и тех, кто на заработках в Тюмени. И вообще создаем немножко негативный фон для тех людей, которые живут рядом с границей с Россией, и привыкли ездить к родственникам, и привыкли посещать Россию", - пояснила она.

"Мне кажется, что здесь есть определенные риски, и мне кажется, что их надо учитывать. В то же время, конечно, это политическое решение, и мы будем выполнять это политическое решение наиболее подходящим способом", - отметила замминистра.

Также она рассказала, что как компромиссный вариант предлагались биометрические паспорта, а также предлагались электронные визы.

"Это также может не сработать, учитывая то, что люди, которые живут рядом с границей, я не думаю, что они являются активными пользователями интернета и электронных возможностей", - сказала дипломат.

Вместе с тем, по ее словам, надо понимать, какие в этом случае преследуются цели.

"Если мы преследуем цели безопасности, то мне кажется, что у нас уже есть все рычаги. А если это чисто политические цели, то это также должно быть исключительно политическое решение", - подчеркнула Зеркаль.

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"У пограничников, у Службы безопасности есть все возможности для того, чтобы обеспечить фильтр. Виза не предоставляет дополнительной возможности фильтрации", - считает замглавы МИД.

Также она напомнила, что есть вопросы, которые выходят за рамки визовых вопросов.

"Надо решать техническое оборудование границы для того, чтобы его не могли пересечь без предоставления всех документов, и параллельно тогда решать вопрос виз. А если мы решаем визы, то мы создаем впечатление, что мы решили вопрос безопасности", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

«Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это проглатывать и не отвечать взаимностью?» - спросил он.

О подготовке внедрения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.