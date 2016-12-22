Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Россией

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Но реально давайте честно себе скажем: у нас война с Россией на сегодняшний день. Война, причем, классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации совершать в случае, если мы будем в дальнейшем вводить визовый режим", - сказал Климкин.

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"Сейчас это анализируем и затем выйдем с предложением и о том, как мы это будем делать, и о временных рамках", - заявил Климкин.

Министр отметил также, что визовый режим - это отношения между цивилизованными странами.