При этом часть депутатов назвала инициативу партии пророссийским реваншем.

Одесский районный совет поддержал инициативу «Партии Шария» об установке на Куликовом поле памятного знака погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фракции «Европейская солидарность» в райсовете Валентина Шульц.

По ее словам, соответствующее решение райсовет принял 2 апреля на внеочередной сессии. В частности, большинство депутатов поддержали указанную инициативу, которая принадлежит представителю «Партии Шария».

Как утверждает Шульц, на момент голосования фракция «Европейской Солидарности» отсутствовала в полном составе в знак протеста против голосования, в частности, за бюджет.

«Инициатива по установке памятного знака на Куликовом поле погибшим сепаратистам 2 мая 2014 года…. В условиях открытой гибридной войны Украины с Россией подобные прецеденты являются кричащими и несут угрозу суверенитету нашей страны. Такое решение является откровенно пророссийским, несет в себе пропагандистский характер и в условиях и без того нестабильной ситуации в Одессе и Украине в целом грозит полной дестабилизацией общественных настроений», - заявила депутат.

Она подчеркнула, что обращение инициировал депутат партии, против лидера которой СБУ открыла уголовное производство и объявила его в государственный розыск. По словам Шульц, вчерашняя инициатива представителя партии показывает, что его соратники продолжают дело своего лидера и расшатывают ситуацию в Украине изнутри.

Читайте такжеВ ООН считают, что украинские власти не провели эффективного расследования трагедии 2 мая в Одессе«Председатель райсовета Виталий Барвиненко в обход регламента выставил на голосование это решение, исходя из депутатского обращения, а для голосования всем депутатам заранее необходимо иметь проект решения, которого не было», - отметила Шульц.

Фракция требует, чтобы Барвиненко не подписывал решение об установке знака, которое, как утверждает Шульц, принималось с нарушением законодательства. Она также попросила поддержки всех патриотических сил Украины.

Трагедия 2 мая в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города на Греческой площади, где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты.

Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов.

Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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Автор: Лариса Козовая