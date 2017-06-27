Фриз призвала ВР принять закон об установлении ответственности за преступления против военных

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз заявляет о необходимости принятия в целом законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за преступления против военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины, национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления Государственной охраны Украины» (№ 1174).

Об этом Фриз написала на своей странице в Facebook.

«Подрыв автомобиля в Киеве с военнослужащим МО Украины ставит вопрос немедленного принятия законопроекта 1174, который устанавливает ответственность за преступления против военнослужащих и членов их семей в связи с исполнением служебных обязанностей. Он был принят в первом чтении 16 июня 2015 (!) года и готов к рассмотрению во втором чтении и в целом», - отметила она.

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«Дальнейшее промедление в условиях террора российской агентуры в украинских городах, возрастающего вместе с пониманием Москвой провала кремлевской вооруженной агрессии против Украины, является недопустимым и преступным», - сказала Фриз.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, а событие квалифицировано как теракт.

Напомним, 16 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за преступления против военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины» (№ 1174).

За данное решение проголосовали 236 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.