У Порошенко ответили на слова Путина о "русской" Анне Ярославне

Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня - Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (Москва даже не существовала в то время)", - говорится в его сообщении в Facebook.

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Также Шимкив напомнил о Реймском Евангелии, которое использовалось во время коронаций во Франции: сначала оно было собственной книгой Анны из библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца, князя Киевского.

"Вам еще нужны доказательства происхождения Анны Киевской?" - подчеркнул заместитель главы АП.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".