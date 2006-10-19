Человек, облившись бензином, поджег себя под Верховной Радой

Под стенами Верховной Рады Украины милиция предотвратила акт самосожжения гражданина Николая БИЛОШАНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 12.30 житель Полтавской области Н.БИЛОШАНСКИЙ возле ограды напротив центрального входа в парламент облился бензином и пытался себя поджечь. Однако милиция, оперативно среагировав, затушила пламя, и в результате у Н.БИЛОШАНСКОГО обожжена только правая рука.

Как сообщил сам Н.БИЛОШАНСКИЙ журналистам, он хотел привлечь внимание депутатов к своим финансовым проблемам.