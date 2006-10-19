Человек, облившись бензином, поджег себя под Верховной Радой

13:02, 19 октября 2006
Политика
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Милиция  затушила пламя

Под стенами Верховной Рады Украины милиция предотвратила акт самосожжения гражданина Николая БИЛОШАНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 12.30 житель Полтавской области Н.БИЛОШАНСКИЙ возле ограды напротив центрального входа в парламент облился бензином и пытался себя поджечь. Однако милиция, оперативно среагировав, затушила пламя, и в результате у Н.БИЛОШАНСКОГО обожжена только правая рука.

Как сообщил сам Н.БИЛОШАНСКИЙ журналистам, он хотел привлечь внимание депутатов к своим финансовым проблемам.

 

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