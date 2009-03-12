Криль думает, что Кабмин действует по принципу «после нас - хоть потоп»

Лидер партии «Единый Центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ считает, что правительство сознательно занижает плановые показатели государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, переданном агентству УНИАН.

«Нас не должны вводить в заблуждение пиар-шоу правительства с показателями вокруг перевыполнения бюджета. Там мало экономики, а лишь сплошное манипулирование цифрами», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя ситуацию со сметой страны на 2009 год.

«Так в январе-феврале прошлого года доходы бюджета были около 31 млрд. грн., а в этом году – почти на 4 млрд. меньше. И учитывая тот факт, что размер бюджета по сравнению с прошлогодним увеличился, - отметил народный депутат, - Я не вижу, чем здесь можно особо гордиться».

По словам И.КРИЛЯ, в прошлом году план доходов бюджета за январь-февраль составлял около 29 млрд. грн., а в этом году немногим больше 25 млрд. «Как это еще можно назвать, как не манипулирование цифрами? - отметил он. - С таким же успехом можно было уменьшить план до минимума, получить перевыполнение в 200% и кричать на всю страну о «стахановских рекордах» правительства».

По его мнению, не меньше вопросов вызывают и методы, которыми наполняется бюджет. «То НБУ заставили перечислить 1 млрд. грн. в январе вместо марта, а это четвертая часть всех средств, которые должны поступить от Нацбанка на протяжении всего года. То из «Нафтогаза» выдавливают полтора миллиарда», - добавил лидер “Единого Центра”.

«Создается впечатление, что правительство живет одним днем. И свою главную задачу видит не в том, чтобы вывести экономику из кризиса, а любой ценой дотянуть до президентских выборов. А после нас - хоть потоп», - заявил И.КРИЛЬ.