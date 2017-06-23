Турчинов "за" введение виз для россиян уже этим летом (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о введении визового режима для россиян до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы. Об этом Турчинов заявил во время брифинга в Полтаве, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Безусловно, это (визовый режим с РФ, - УНИАН.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС - УНИАН.). Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. «Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - вопросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.