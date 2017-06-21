Главу секретариата "Депконтроля" отправили в СИЗО – нардеп

Глава Секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" Вадим Руденко задержан по делу о взяточничестве народных депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко"). Об этом сообщил Максим Поляков, пишет 112 по информации "Українські новини".

"Руденко сейчас находится под следствием, в СИЗО. Задержали его в спортзале во время тренировки, по версии НАБУ - на месте преступления", - отметил народный депутат.

Как пишет СМИ, главу Секретариата "Депутатского контроля" задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на народных депутатов с целью внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, представителю иностранного предприятия, которое намеревалось наладить добычу янтаря в Украине, устроили встречу с Вадимом Руденко, на которой тот обещал протащить через парламент ряд изменений в законопроекты.

"Глава Секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", который, в свою очередь, хвастаясь многочисленными "надежными" отношениями с народными избранниками, обратился к члену указанного межфракционного депутатского объединения народному депутату Полякову для содействия в реализации указанных интересов путем использования предусмотренной законом законодательной инициативы", - заявил Холодницкий.

Как сообщалось, САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.