Порошенко просят вернуть ВКонтакте: петиция набрала более 25 тысяч подписей

Петиция об отмене блокировки российской соцсети ВКонтакте на сайте президента Украины набрала достаточное количество голосов для ее рассмотрения.

Менее чем за месяц ее подписало необходимое количество граждан страны, теперь глава государства должен рассмотреть эту петицию. Сейчас количество подписей достигло 25 тыс. 160.

Читайте такжеВ WSJ объяснили смысл украинской блокировки ВКонтакте и Одноклассников

"Это решение Администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должна сказываться на обычных людях?!" - говорится в описании петиции.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.