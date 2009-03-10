В Нафтогазе ждут еще одного уголовного дела от СБУ

НАК «Нафтогаз Украины» допускает возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) нового уголовного дела в отношении компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня в ходе видео-моста Киев-Москва.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время может быть возбуждено новое уголовное дело по другому факту, чтобы Служба безопасности могла продолжить следственные действия», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ. При этом он добавил, что «мы видим желание СБУ продолжать следствие».

Также он сообщил, что растаможенные 6 млрд. кубометров транзитного газа сейчас находятся на балансе НАК «Нафтогаз Украины», и компания продолжает процесс растаможивания остальных 5 млрд. кубометров газа.

«Да, мы продолжаем процесс растаможки. Мы не видим проблем с его дальнейшим использованием», - добавил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он добавил, что «на сегодняшний день «Нафтогаз» имеет полное право проводить любые действия с газом, который находится у него на балансе».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.