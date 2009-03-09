СПУ провела в Чернигове акцию протеста против действий властей

В Чернигове в организованной Социалистической партией Украины акции протеста против действий властей приняли участие более 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной Красной площади города участники акции протестовали "против ухудшения жизни простых людей, против бездарной власти – как центральной, так и местной".

Организаторы акции также стремились выразить народный протест против низкого уровня нынешней жизни подавляющего большинства украинцев, некачественного быта и медицинского обслуживания, роста тарифов на коммунальные услуги, цен на продукты питания, "печальных перспектив жизни детей и внуков".

Митингующие держали флаги СПУ и “Союза молодых социалистов”. На площади также были установлены щиты с критическими замечаниями по поводу нынешней политики по преодолению экономического кризиса, роста безработицы, нарушения прав детей войны, перспектив продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Виновными в политической и экономической ситуации в современной Украине социалисты назвали Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО. На одном из плакатов было требование отставки действующего премьер-министра, а также предлагалось провести внеочередные выборы в Верховную Раду и таким образом заменить "криминальную власть".

Ораторы на митинге говорили о проблемах в масштабах страны и местных проблемах. В частности, сельский председатель с. Кувечичи Черниговского района Виталий ГОЛЕЦ отметил, что "в случае продажи земли крестьяне вернутся к состоянию крепостничества, которое существовало в Украине до 1861 года".