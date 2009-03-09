Ющенко о Шевченко, национальной идее, Божьем даре и цветке в пустыне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев отмежеваться от “политической грязи” и объединиться вокруг украинской идеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественном собрании по случаю 195-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Президент подчеркнул, что нынешнее время для нашей страны - «это не отчаяние, это не фатальность, хотя, безусловно, оно не простое и сложное».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня в стране существует множество противоречий, от которых хотелось бы избавиться, причем эти противоречия являются как унаследованными, так и приобретенные в сегодняшнем времени.

Он подчеркнул, что в политической борьбе часто забываются нерациональные интересы и приоритеты.

«Страх перед экономическим кризисом дает новую порцию растерянности, какого-то отчаяния. Другими словами, добавляет какие-то свои оттенки к тому, о чем я говорю», - сказал Президент.

Он убежден, что сильный народ должен реагировать на это, не опуская руки, и не молчать, не стоять в стороне.

«Наша самая большая угроза – раздробление украинства. Слово Шевченко, возможно, наибольший Божий дар, посланный народу, который веками искал дорогу к своей государственности», - сказал Президент.

По мнению Президента, слово Т.Шевченко, возможно, и сегодня больше всего объединяет украинцев.

Президент подчеркнул, что сегодня очень важно объединиться вокруг национальных интересов, национальной идеи, поскольку утрата целостности государства будет иметь непоправимые последствия, «среди которых статус малорусской губернии будет цветком в пустыне».

«Уже сегодня нас растаскивают по политическим каморкам, по группам симпатиков, нам тихонько говорят со страниц прессы, с экранов телевизоров, что едва ли не самым достойным был порыв украинцев в помаранчевой революции», - сказал он, отметив при этом, что украинцев пытаются убедить, что это было искусственное событие, оплаченное из других стран.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня украинцам доказывают, что не нужно говорить о своих национальных ценностях и тому подобном.

«Я хочу сказать следующее, я не глас вопиющего в пустыне и не переоцениваю своей президентской роли, но я хорошо понимаю, к кому я обращаюсь: украинцы, украинство, вы могучая, уверенная мировая сила. Помните имя свое. Я прошу к объединению все, без исключения, национальные силы, не политические партии или политические блоки, а именно людей, каждого украинца, каждого гражданина Украины», - подчеркнул глава государства.

Он призвал не создавать себе кумиров и не соблазняться обещаниями.

«Я прошу к объединению вокруг нашей цели, вокруг нашей идеи, в конце концов, вокруг нашей воли, вопреки всему стать главным активным и наступательным движителем преобразований в нашем государстве – преобразования в великую страну, а нашего народа – в нацию. Нужно отмежеваться от политической грязи, нужно открыть двери для свежего воздуха. Ветер поднимается, новое поколение придет, и наша задача не втянуть его в трясину гнилых традиций», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что сейчас особенно важен голос национального достоинства, и это касается каждого украинца.

«Каждый украинец способен сказать себе - я не принимаю продажности и двойных стандартов, я верю в собственное национальное «я», и хочу распространять его по родной земле как хороший и мудрый хозяин», - подчеркнул Президент.