Суд может назначить процедуру заочного осуждения по делу Януковича на следующем заседании - Баганец

Оболонский районный суд Киева на следующем заседании может принять решение, после представления соответствующего ходатайства прокуратуры, о применении процедуры заочного судебного производства по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, в случае его неявки в суд. Такое мнение высказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, сообщает УНН.

«Суд должен его (Януковича - ред.) вызвать в установленном законом порядке, то есть, направить повестку по последнему известному месту его жительства. Если он не появится, тогда суд вправе рассмотреть ходатайство органов государственного обвинения по применению процедуры заочного осуждения, тем более, что ходатайство, как я понял, прокуроры уже подали. Тогда будут все основания для того, чтобы можно было рассматривать это ходатайство», - сказал А.Баганец.

По словам юриста, если В.Янукович не появится на следующее заседание, то после рассмотрения соответствующего ходатайства прокуратуры суд может принять решение о применении процедуры заочного судебного производства по этому делу.

Как сообщалось, 16 июня районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене на 10:00 26 июня.

Военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура не будет просить суд о назначении заочного судебного производства, если экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в государственной измене, приедет на следующее судебное заседание, которое назначено на 26 июня.