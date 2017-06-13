Стрельба в пригороде Мюнхена: четверо раненых, нападавший задержан

На железнодорожной станции рядом с Мюнхеном неизвестный устроил стрельбу, в результате которой были ранены четыре человека, в том числе 26-летняя женщина-полицейский. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Стрельба произошла на станции Unterfoehring.

Инцидент произошел, когда полиция пыталась задержать нескольких участников драки на станции. Один из них выхватил у полицейского пистолет и сделал не менее пяти выстрелов. Неизвестный также попытался столкнуть одного из полицейских под поезд.

Помимо женщины-полицейского, которая получила ранение в голову и находится в критическом состоянии, в результате стрельбы пострадали несколько прохожих.

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Нападавшего удалось задержать, он был ранен во время перестрелки. Полиция уже заявила, что не рассматривает инцидент как террористический, поскольку нападавший руководствовался личными мотивами.

Стрелявший - 37-летний немец, живущий в Мюнхене. Место происшествия сейчас оцеплено. В районе возле станции проходит масштабная полицейская операция, движение поездов приостановлено.