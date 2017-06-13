Gazeta Wyborcza об украинском безвизе: благодаря Путину крымчанам достались "уши дохлого осла"

Кремлевские СМИ оплакивают тяжелую судьбу украинцев, которых Европа "обидела", когда разрешила им приезжать к себе без виз. Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, добавляя, что любимая газета Владимира Путина "Комсомольская правда" обратилась к поэтическим метафорам, написав, что украинцы теперь могут увидеть Париж и умереть, но буквально", передает ZN.UA.

На "Первом" телеканале Дмитрий Киселев рассказывал о непоправимой обиде, которую европейцы якобы нанесли гражданам Украины. Ведь пересечь границу "станет сложнее", поездку на Запад могут себе позволить менее 8% украинцев, и визовую либерализацию могут в любой момент отменить. И вообще, не понятно, почему это украинцы становятся в очереди за биометрическими паспортами, чтобы потом на границе с них издевались европейцы.

Читайте такжеПервый день безвиза: что происходит на границе Украины с ЕС

Но, как пишет обозреватель, на самом деле россияне раздражены тем, что "укрофашисти" получили то, чего россияне еще не скоро дождутся".

"Отмена виз для украинцев стала сильным ударом для Кремля. Каждый его представитель в течение трех лет решительно утверждал, что граждане "бандеровского Киева" дождутся разве что "ушей дохлого осла" (любимая поговорка Путина), а не "безвиза". Но открытие границ заставляет россиян задуматься. Особый повод для рефлексий получили жители Крыма, для которых "безвиз" был нужен даже больше, чем людям из других регионов Украины. А теперь, благодаря Путину, именно им достались "уши дохлого осла", - пишет польский обозреватель.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.