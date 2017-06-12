Первый день безвиза: лишь 3% украинцев, пересекших границу с ЕС, ехали без визы в паспорте

Менее 3% украинцев из тех, кто пересек границу Украины со странами ЕС в течение первых суток действия безвизового режима, не имели визы в паспорте. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД, передает "ЕвроПравда".

По состоянию на 23.00 11 июня в ЕС въехали всего 59 627 граждан Украины, из них - 11 237 - по биометрическим паспортам, в том числе 1682 - без виз.

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Таким образом, только 2,8% граждан Украины из общего количества тех, кто путешествовал в ЕС в воскресенье, воспользовались правом безвизовых поездок.

Отметим, что для безвизовых поездок необходимо иметь биометрический паспорт. Перед поездкой необходимо оформить страховку и иметь определенное количество денег с собой, которую каждая страна отдельно определяет. Специалисты подсчитали, что этим летом европейские курорты могут быть дешевле, чем отечественные.