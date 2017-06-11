Следом за Анной Киевской: в Европе поздравили украинцев с вхождением в европейскую семью

Европейские политики продолжают поздравлять Украину с введением безвизового режима с ЕС.

Как передает ТСН, посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойрер заявил, что после введения безвизового режима с Европейским Союзом и другими странами Шенгенской зоны Украина может направиться за киевской княжной Анной Ярославной, чтобы достойно войти в европейскую семью.

"Хотелось отметить, что сегодня такая знаменательная дата, 11 июня, и это такое очень странное совпадение... Я очень счастлив, что именно сегодня Украина может отправиться за Анной Киевской, которая первой поехала в Европу, присоединиться и пойти за ней, и достойно войти в европейскую семью", - заявил Шойрер.

С ним согласилась посол Французской Республики Изабель Дюмон, которая назвала введение безвизового режима важным праздником. Она сказала, что безвиз создает "свободный доступ в Европу со всеми ее ценностями".

"Надеюсь, что праздник Франкофонии, а также праздник свободного доступа украинцев к Европе - безвизовый режим - дадут нам возможность еще больше радоваться сегодня, и что украинцы смогут ехать с сегодняшнего дня в свободную и Франкофонную Европу", - сказала Дюмон.

Однако, посол Канады Роман Ващук напомнил, что хотя Украина не имеет безвиза с Канадой, но уже летом этого года вводится зона свободной торговли между странами.

Ранее с введением безвиза Украину поздравили Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и президент Европейского совета Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.