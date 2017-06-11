"Сегодня мы сломали барьеры": Могерини записала видеообращение по случаю запуска безвиза с Украиной

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявляет, что ЕС сдержал обещание и ввел безвизовый режим с Украиной после реализации украинскими властями необходимых реформ.

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Об этом говорится в заявлении Могерини, распространенном Представительством Евросоюза в Украине.

«Сегодня мы устраняем барьер между гражданами Украины и гражданами ЕС. Между нашими странами отныне не будет виз для краткосрочных поездок. Мы достигли этой цели - и мы сделали это вместе», - подчеркнула Могерини.

«Украина осуществила реформы, которых требовали ее граждане. И мы в Европейском Союзе сдержали своё обещание», - добавила она.

По словам высокого представителя, для ЕС это ситуация, когда выигрывают обе стороны.

Безвизовый режим создаст новые возможности для украинцев и европейцев, усилит экономики, безопасность и дружбу Украины и стран ЕС.

«Именно на это и направлено наше партнерство. На осуществление вещей, которые приносят положительные изменения в повседневную жизнь граждан», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.