"Прощай, немытая Россия": Порошенко цитировал русских поэтов, говоря об украинском безвизе (видео)

Президент Петр Порошенко заявляет, что безвизовый режим с Европейским Союзом знаменует окончательный разрыв Украины с авторитарным «русским миром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС сегодня в Киеве.

«На самом деле это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным «русским миром», - отметил президент.

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«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - процитировал Порошенко русского поэта Михаила Лермонтова.

«Я отдельно хочу обратиться к тем россиянам, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят в себе мужество требовать демократических прав и свобод», - добавил глава государства.

Президент Украины напомнил слова другого русского поэта - Александра Пушкина: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

Как известно, в воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов, вступает в силу решение ЕС о безвизовых поездках для граждан Украины.