Страны-члены ЕС будут открывать безвиз для украинцев в четыре этапа в течение ночи 11 июня

Страны-члены Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны на протяжении ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно в соответствии со своим часовым поясом.

Об этом сообщили источники в дипломатических кругах.

В частности, как отмечают источники, согласно решению Совета Европейского Союза, безвизовый режим для украинцев заработает в 00.01 11 июня.

Как объясняют дипломаты, безвиз должен заработать в соответствии с часовыми поясами Европейского континента.

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Первыми странами, которые откроют безвиз для граждан Украины станут Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, смогут посещать эти страны уже начиная с 00.01 по киевскому времени.

Следующими странами с 1.01 11 июня станут еще 24 страны. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Швеция.

В 2.01 по киевскому времени безвиз откроется с Португалией. Последней страной, которая откроет для украинцев свои двери, станет Исландия. Это произойдет в 3.01 по киевскому времени.