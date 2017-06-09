Геращенко считает, что россияне должны въезжать в Украину по биометрическим паспортам

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выступает за целесообразность въезда граждан России в Украину по биометрическим паспортам. Об этом она заявила в эфире "112 Украина".

"Мы должны быть таким же ответственным партнером для ЕС... чтобы не создавать миграционные риски, и в этом контексте важна реформа, которую Украина провела в нашем законодательстве и в наших документах. Мы теперь имеем ID-карты и биометрические паспорта", - сказала первый вице-спикер парламента.

В связи с этим Геращенко допустила целесообразность въезда граждан РФ в Украину по биометрическим паспортам.

"И тогда очень важно ввести такой режим биопаспортов, разрешения въезда гражданам РФ как очень важный по безопасности элемент. Биометрический паспорт - это дополнительная проверка: кто въезжает, что за человек, есть ли он в какой-нибудь базе данных? Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности", - сказала она.

Читайте такжеПредставитель Порошенко рассказала, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией (видео)

Как сообщал УНИАН, о подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня 2017 в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Решение об ответных мерах в случае введения Украиной визового режима для россиян будет приниматься президентом РФ.

Сегодня ранее председатель Верховной Рады Парубий пообещал вынести на голосование парламента обращение в МИД Украины по поводу введения визового режима с Россией сразу же, как только появится поддержка его среди депутатов.