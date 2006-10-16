Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости системной борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

“Это вопрос системной работы, и это не вопрос как говорится, кого-то схватить, что-то забрать и кому-то отдать. Речь идет о системном подходе, а это соответствующие изменения в законы, это судебная реформа, это те реформы в экономике, которые бы сняли вопрос относительно возможности чиновников получать взятки”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В качестве примера премьер привел украинскую разрешительную систему, которая, по его словам, на сегодня является довольно сложной и дает возможности многим “чиновникам получать взятки.

“Мы хорошо знаем, что на этих разрешениях сидят люди, которые требуют от людей взятки. И сейчас мы дали задание правоохранительным органам для того, чтобы отслеживать эти направления и, безусловно, Минэкономики работает над тем, чтобы оптимизировать настолько, насколько это возможно, разрешительную систему, то есть сократить разрешения”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.