В Кабмине не смогли объяснить суть и последствия медицинской реформы для селян - Кулинич

Правительственная медицинская реформа может привести к дальнейшему упадку сельской медицины и не гарантирует государственной поддержки социально незащищенных граждан Украины. Об этом в Верховной Раде рассказал народный депутат группы «Партия «Видродження» Олег Кулинич, комментируя решение политической силы не поддерживать правительственную инициативу, передает пресс-служба партии.

По словам политика, в правительстве не смогли объяснить суть медицинской реформы для жителей поселков. В частности много вопросов на местах вызывает введение госпитальных округов.

«Люди на местах, медицинские работники районных больниц, не понимают, что будет с ними, какая их судьба. Будут ли действительно работать районные больницы, что будет с сельскими амбулаториями, что будет с ФАПами? Кто сможет элементарную медицинскую помощь донести до сельского жителя? И потому, что Минздрав ничего не объясняет, люди сегодня не понимают медицинскую реформу», – рассказал Кулинич.

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По мнению народного депутата, Минздрав также должен ввести государственную поддержку социально не защищенной части населения. Это необходимый шаг. По словам Олега Кулинича, если внимательно ознакомиться с положениями реформы, из них становится понятно, что врачи не будут заинтересованы лечить неимущих пациентов.

«Мы предлагали во время рабочей группы ввести такой термин, как медицинская субсидия. Эта практика уже реализуется в Канаде, Болгарии и Швейцарии. Если у любого украинца нет денег на лечение – государство должно обеспечить ему определенные средства, которые предоставят ему возможность получить медицинскую помощь», – отметил Кулинич.

Политик считает, что перед тем, как голосовать за нововведения нужно получить от правительства понятную концепцию медицинской реформы, а не отдельных ее положений.

«Дело в том, что очень много вопросов вообще к системе здравоохранения, потому что у нас ни одна реформа не доведена до конца. Реформа – это согласованная концепция, это дорожная карта, по которой будут проходить изменения. И мы должны четко понимать, что народ Украины получит через год, три, пять – это и можно будет назвать реформой», – подчеркнул народный депутат.