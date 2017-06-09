Порошенко о возобновлении курса на членство в НАТО: это просто возвращение к состоянию 2003 года

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подпишет закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) (№ 6470).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

«Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной, коалиция приняла активное участие в проведении этого закона. Я хочу напомнить, что это не новшество, а просто возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 8 июня, определив, что Украина будет углублять сотрудничество с НАТО с целью обретения членства в Альянсе. За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В свою очередь, в НАТО приняли к сведению решение и отметили, что приоритетом для Киева сейчас являются реформы.