Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок».

Данным законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики» записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО. По его словам, «это в известной мере и привело к российской агрессии», аннексии части украинской территории.

Народный депутат Украины Борис Тарасюк (фракция «Батькивщина») подчеркнул, что данный закон возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе «Об основах национальной безопасности Украины» от 9 июня 2003 года. «Наконец, Верховная Рада набралась смелости для обновления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, которые свидетельствуют о том, что мы должны приобрести критерии для членства в НАТО», - подчеркнул он.

Народный депутат Украины Юрий Мирошниченко (фракция «Оппозиционный блок») при обсуждении законопроекта отметил, что решению о вступлении в НАТО Украины должна предшествовать «серьезная дискуссия на уровне СНБО...», но эту фразу он не смог закончить, поскольку депутаты с рабочих мест стали выкрикивать о неприемлемости такой позиции.

В частности, народный депутат Украины Юрий Береза (фракция «Народный фронт») заявил: «На Востоке (речь идет о войне на Донбассе - УНИАН) уже имеем «дискуссию». Что ты мелешь?»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что «Франция и Германия сделали самую большую свою ошибку, когда они не представили в 2008 году Украине План действий по членству в НАТО».

По ее словам, тогда основанием было отсутствие консолидированной позиции в украинском политикуме. Геращенко отметила, что во время агрессии России в Грузии украинские власти не консолидировались и не выступили против этой агрессии. Она напомнила, что несколько депутатов инициировали созыв внеочередного заседания парламента, но «все были тогда на пляжах в Крыму, который сегодня оккупирован». «И именно мы несем грех за то, что Украина до сих пор не в НАТО, и мы должны его искупить», - заявила Геращенко.

При этом она отметила, что разговоры о референдуме - «это важный вопрос, но хуже всего во внешней политике - это фальстарт». «Не дай Бог нам еще один фальстарт», - подчеркнула первый вице-спикер.