В НАТО приняли к сведению решение Верховной Рады о членстве в альянсе

В Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли к сведению решение Верховной Рады Украины, которым членство в альянсе определено целью внешней политики государства, и подчеркнули, что основным приоритетом для Киева сейчас являются реформы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в штаб-квартире Североатлантического альянса, комментируя соответствующее голосование в украинском парламенте.

«Мы приняли к сведению решение Верховной Рады. На сегодняшний день Украина не подавала заявку на вступление в НАТО. Киев фокусируется на реформе и модернизации институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия. Это - приоритет», - отметили в штаб-квартире альянса.

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При этом в НАТО напомнили, что на Варшавском саммите, состоявшемся в прошлом году, главы государств и правительств заявили о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и права Украины решать свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне, так, как это заложено в Заключительном Хельсинкском акте. «Это утверждение остается в силе», - отметили в штаб-квартире.

В альянсе также отметили, что сотрудничество НАТО с Украиной является «важной частью вклада НАТО в проектирование стабильности в Евро-Атлантике и за ее пределами».