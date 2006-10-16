Гриценко подчеркивает, что не писал заявление об отставке
...а тем более не передавал его Бессмертному
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что не писал заявление об отставке.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.
„Никакого заявления об отставке я не писал, а тем более ее не передавал лидеру фракции „Наша Украина” Роману БЕССМЕРТНОМУ”, - цитирует пресс-служба министра.
Согласно сообщению, министр отметил, что может покинуть должность только в двух случаях: или, если сам решит это сделать, или, если такое решение примет Президент Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня источник, близкий к “Нашей Украине” сообщил, что все министры по квоте «Нашей Украины», а также министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр обороны А.ГРИЦЕНКО и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО написали заявления об отставке.
Позже, лидер фракции “Наша Украина” Р.БЕССМЕРТНЫЙ подтвердил только то, что у него есть заявления об отставке от 5 министров, которые прошли в правительство от “Нашей Украины”.
Говоря о министре обороны А.ГРИЦЕНКО и министре иностранных дел Б.ТАРАСЮКЕ, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что, в соответствии с Конституцией, это кандидатуры от Президента. «Это дело Президента. Относительно них мы никаких претензий не имеем», - сказал он.