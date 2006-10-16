Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что не писал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

„Никакого заявления об отставке я не писал, а тем более ее не передавал лидеру фракции „Наша Украина” Роману БЕССМЕРТНОМУ”, - цитирует пресс-служба министра.

Согласно сообщению, министр отметил, что может покинуть должность только в двух случаях: или, если сам решит это сделать, или, если такое решение примет Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня источник, близкий к “Нашей Украине” сообщил, что все министры по квоте «Нашей Украины», а также министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр обороны А.ГРИЦЕНКО и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО написали заявления об отставке.

Позже, лидер фракции “Наша Украина” Р.БЕССМЕРТНЫЙ подтвердил только то, что у него есть заявления об отставке от 5 министров, которые прошли в правительство от “Нашей Украины”.

Говоря о министре обороны А.ГРИЦЕНКО и министре иностранных дел Б.ТАРАСЮКЕ, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что, в соответствии с Конституцией, это кандидатуры от Президента. «Это дело Президента. Относительно них мы никаких претензий не имеем», - сказал он.