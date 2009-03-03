ВР преодолела вето Президента на закон об импичменте

Парламент преодолел вето Президента Украины на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовал 391 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 174 депутата из фракции Партии регионов, 151 – из фракции БЮТ, 20 – из фракции НУ-НС, 27 – из фракции КПУ и 19 – из фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года ВР приняла Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул в ВР этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

2 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР предложил парламенту преодолеть вето Президента на закон о временных следственных комиссиях.