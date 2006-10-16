На съезде НСНУ будут переизбраны все руководящие органы

На съезде партии “Народный Союз Наша Украина” 21 октября будут переизбраны все руководящие органы партии, сообщил журналистам лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, внеочередной отчетно-выборный съезд НСНУ был инициирован именно им.

«Это отчетно-выборный съезд, который предусматривает смену состава совета, переизбрание состава президиума, переизбрание председателя исполкома, председателя совета партии и переизбрание центральной контрольной ревизионной комиссии и в соответствии с уставом партии такое переизбрание состоится», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он подчеркнул, что, кто будет переизбран, является делом делегатов съезда.

«Я с удовольствием приму участие в этих дискуссиях, они являются очень важными, поскольку партия, ускорив на несколько лет проведение отчетно-выборного съезда, таким образом демонстрирует свое стремительное. Как будет в персоналиях, увидим на съезде», - сказал он.

Как известно, в соответствии с уставом НСНУ, съезд избирает совет партии, который в свою очередь избирает президиум и председателя президиума.