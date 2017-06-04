В 2018/19 учебном году дети пойдут в первый класс уже реформированной школы - Гриневич

В 2018/19 учебном году дети пойдут в первый класс уже реформированной школы. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на министра образования и науки Украины Лилию Гриневич.

Такое заявление она сделала прессе во время рабочего визита на Житомирщину.

«Во время встречи мы с педагогами обсуждали концепцию новой украинской школы. Это стратегический документ, который отражается в законе об образовании. В парламенте Закон Украины «Об образовании» приняли в первом чтении. Он определяет, как будет двигаться наше образование дальше, в частности, изменения, которые будут в среднем образовании. В 2018-2019 учебном году дети пойдут в первый класс реформированной школы, которая будет базироваться на компетентностному подходе», – цитирует Гриневич пресс-служба Житомирской ОГА.

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По словам министра, сегодняшняя средняя школа уже не отвечает требованиям современности.

«Мы хотим перейти от школы, которая пичкает детей знаниями, в основном, теоретическими, в школу для жизни в 21-м веке. Предоставить детям именно те компетентности, которые необходимы, чтобы самореализоваться индивидуально, профессионально. Также будет обновление подготовки учителей», – рассказала Гриневич.