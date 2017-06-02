Мировые СМИ об Украине: убийство Шеремета расследуют неэффективно, а "разрыв" с РФ уничтожает отечественную промышленность (инфографика)

Самыми популярными темами в мировых СМИ стал конфликт на востоке Украины и ратификация Соглашения об Ассоциации Верхней Палатой нидерландского парламента.

По данным аналитиков Corestone Corp, немецкое издание Deutschlandfunk раскритиковало украинские правоохранительные органы за неэффективное расследование убийства журналиста П.Шеремета.

Junge Welt считает, что разрыв экономических связей с РФ приведет к потере Украиной статуса промышленной страны.

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В то же время одна из самых влиятельных газет Германии Die Zeit положительно оценила осознание населением Донбасса своей принадлежности к украинской нации, что "составляет залог удачного противостояния внешней военной агрессии".