Экс-сотрудник СБУ, которого заметили возле дома Шеремета перед убийством, явился на допрос в полицию

Бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, который был замечен возле дома журналиста Павла Шеремета накануне его убийства, явился к следователю на допрос.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции.

“Да, он (Устименко) сегодня явился к следователю для дачи объяснений в соответствии с нормами действующего УПК. Сейчас с ним проводятся следственные действия”, - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что по делу об убийстве журналиста Шеремета на 15 мая на допрос вызван бывший сотрудник СБУ Устименко.

10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял никаких заданий вблизи дома Шеремета в ночь накануне его убийства.

«Его (Устименко - УНИАН) судьбу мы не изучали, не было никаких оснований, пока не появилось это видео, этот фильм. Я говорю искренне. По тем данным, статья по которой он был уволен, – это по состоянию здоровья, как мне доложил наш кадровик», - отметил он.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.