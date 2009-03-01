Украинский консул в Польше: дело Ирины Фрис может создать прецедент

Дело гражданки Украины Ирины ФРИС, которая обжалует в суде действия польских пограничников, может создать прецедент, благодаря которому украинцы в будущем смогут более эффективно отстаивать свои права в спорах с пограничной службой.

Такое мнение УНИАН выразил украинский консул в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ.

По его словам, польские пограничники ежемесячно задерживают десятки украинцев, которые информируют консульство о несоответственном отношении к ним пограничников.

«К нам поступает время от времени информация о таком поведении пограничников», - сказал консул.

Представитель консульства в Кракове, которое отвечает за 5 с 16 областей Польши, сказал, что большинство задержанных украинцев не обжалует действию пограничников, поэтому дело преподавательницы Львовского университета И.ФРИС приобрело значительную огласку.

Консул не стал комментировать, может ли это дело способствовать уменьшению случаев несоответственного обращения польских пограничников к украинцам.

«Насколько повлияет на практику пограничного контроля тяжело сказать, но очевидно, что оно создаст механизм рассмотрения подобных жалоб», - сказал он.

О.ФИНОГЕНОВ прибавил, что Лужицкий отдел пограничной службы известил Генеральное Консульство в Кракове о задержании И.ФРИС утром 8, а не 7 января, когда она была задержана.

«Они должны были бы безотлагательно сообщить», - сказал консул, прибавив, что письмо-сообщение о задержании датировано 7-м января.

Как сообщал УНИАН , И.ФРИС подала в суд за превышение служебных полномочий на работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши, которые задержали ее за якобы въезд в страну без соответствующей визы.

Она заявляет, что пограничники продержали ее ночь в камере, не предоставив документального подтверждения правомерности задержания, оказывали давление на нее, чтобы она подписала протокол задержания, в котором признает свою вину, и позволяли себе неприличные шутки и оскорбительные слова по отношению к ней.