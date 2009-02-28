Преподаватель университета из Львова судится с польскими пограничниками

Гражданка Украины Ирина ФРИС подала в суд на действия работников Лужицкого отдела Польской пограничной службы, которые задержали ее за якобы нелегальный въезд в Польшу, через которую она ехала транзитом в Украину в начале января этого года.

Как сказано в тексте искового заявления, имеющемся в распоряжении УНИАН, украинка обвиняет польских пограничников в превышении служебных полномочий, в том числе давлении на нее и невежливом поведении.

В частности, согласно заявлению, польские пограничники, несмотря на неоднократные просьбы, не предоставили украинке документ, на основании которого ее задержали; угрозами заставляли подписать протокол задержания, в котором она признает свою вину в нарушении польской границы и отказывается от каких-либо претензий к пограничной службе; продержали ночь под арестом и на следующий день в сопровождении пограничников вернули в Германию, не предоставив никаких документов по реадмиссии.

Кроме этого, польские пограничники предоставили ей неправдивую информацию о том, что якобы их немецкие коллеги признали, что она действительно не имела права с национальной немецкой визой ехать транзитом в Украину через польскую территориею и, что за свой счет отправят самолетом И.ФРИС домой.

Также, как сказано в заявлении, некоторые из польских пограничников отпускали непристойные шутки в ее адрес и не предоставили возможности составить жалобу на их действия непосредственно коменданту.

И.ФРИС, которая преподает во Львовском университете им. Ивана Франко польскую филологию, находилась в Германии на стипендии и возвращалась 7 января на Рождество домой.

С этой же визой (двухмесячная национальная немецкая мультивиза) она проехала транзитом Австрию и Венгрию в начале декабря прошлого года в Украину, а в конце декабря вернулась обратно в Германию через Польшу.

Ни на одном из пунктов пропуска на границе пограничные службы не предупреждали ее о невозможности транзита через польскую или венгерскую территорию с национальной немецкой визой, которую имела И.ФРИС.

Жалобу украинки рассмотрит 2 марта 2009 года районный суд в г. Згожельц.