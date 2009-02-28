Ющенко и Качиньский обвинили в трагедии два тоталитарных режима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Польша Лех КАЧИНЬСКИЙ приняли участие в чествовании 65-й годовщины трагедии в Гуте Пеняцкой, где 28 февраля 1944 года около 1000 польских крестьян были уничтожены в карательной акции фашистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в своем выступлении от имени Украины Президент В.ЮЩЕНКО почтил каждого, кто стал жертвой противостояния двух человеконенавистнических тоталитарных режимов. «Мы говорим о времени, когда на землю пролилась кровь миллионов людей. Потому что дрались два самых больших в истории человечества тоталитарных режима», - отметил Президент. По его словам, трагедию, которая произошла на этом месте, можно отнести к «наиболее показательным».

«Мой долг быть здесь, на этом месте, рядом с Президентом Польши, точно так, как мы стояли в селе Павлокома несколько лет назад, и возле меня был польский Президент. Этим я хочу сказать: несмотря на нашу историю, бурные события Второй мировой войны и многие обстоятельства, которые идут из прошлого, я глубоко убежден, что украинец навеки подал руку дружбы и понимания поляку», - сказал в своем выступлении глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что было приложено много усилий, чтобы между украинцами и поляками в отношениях закрепились стереотипы, которые навязывались коммунистическими режимами. Президент Украины отметил, что украинцы и поляки сегодня рядом, потому что их объединяет память и общие ценности. «Убежден, как украинский, так и польской народы хорошо понимают и чтят наше прошлое, нашу историю, довольно трагичные страницы и сталинского, и нацистского режимов. Но мы говорим не только о прошлом. Мы имеем общую цель, общий сегодняшний день, общее европейское настоящее», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Польши Л.КАЧИНСКИЙ в своем выступлении подчеркнул, что сегодняшнее присутствие двух президентов на месте трагедии свидетельствует о «следующем шаге» к единению между украинским и польским народами.

Главы двух государств также приняли участие в совместной молитве по погибшим в Гуте Пеняцкой и возложили венки к памятнику жертвам трагедии.