Климкин и Хан сегодня побывают на линии соприкосновения в зоне АТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан начали визит на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Читайте такжеУкраине необходимо провести реформы в энергетике и банковской сфере - еврокомиссар Хан

"Начался визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина и комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана на Донбасс. Впереди посещения линии соприкосновения и насыщенная программа в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 июня, еврокомиссар примет участие в форуме, который состоится в Мариуполе. Форум посвящен восстановлению и развитию Донбасса. Хан также посетит восстановленные на средства ЕС медицинскую клинику и социальное общежитие для внутренне перемещенных лиц в Мариуполе. Еврокомиссара будет сопровождать первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, министр иностранных дел Павел Климкин, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Во второй половине дня Хан и вице-премьер министр Геннадий Зубко посетят Днепр. Здесь они откроют региональный Центр развития местного самоуправления, созданный при поддержке программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой».