Хан: ВР должна как можно скорее принять решение о европейских технических стандартах

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан считает, что Верховная Рада должна ускорить принятие решения относительно европейских технических стандартов, чтобы украинские предприятия имели доступ на европейские рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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Говоря о финальном голосовании в Сенате Нидерландов, Хан отметил, что это «проложит путь к завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и закрепляет наши отношения в четких и стабильных правовых рамках».

«Сейчас очень важно сосредоточиться на внедрении. И вскоре полностью процесс ратификации закончится, и будут подписаны все документы. И необходимо использовать все возможности Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что при этом необходимы также соответствующие решения Верховной Рады относительно «стандартов для того, чтобы украинские предприятия могли иметь доступ на европейские рынки».

«Особенно, что касается европейских технических стандартов, как правило, такие стандарты приняты во всем мире. И если Украина будет соответствовать стандартам Европейского Союза, то она сможет иметь доступ к более широким, глобальным рынкам», - подчеркнул Хан.

По словам еврокомиссара, «необходимо сделать все возможное для того, чтобы ускорить этот процесс, чтобы дать украинским предприятиям как можно скорее использовать все возможности в рамках этого соглашения».

Как сообщал УНИАН, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после опубликования в Государственном журнале.

Затем Нидерланды должны передать ратификационные грамоты в Генеральный секретариат Совета ЕС.