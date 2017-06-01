ГПУ передала в суд 99 дел о госизмене судей из оккупированного Крыма - Луценко

Генпрокуратура направила в суд 99 обвинительных актов в отношении судей АР Крым и Севастополя, которые подозреваются в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПрокуратура подозревает Курченко в создании преступной организации«Отделом процессуального руководства в уголовных производствах следователей следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, установлено, что судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая Присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, в ноябре-декабре 2014 года они, в соответствии с указами президента страны-агрессора «О назначении судей федеральных судов», перешли на службу в незаконно созданные суды.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального досудебного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших крымских депутатов, которых обвиняют в государственной измене.

В частности, им инкриминируется незаконное принятие ряда постановлений, в результате чего было создано нелегитимное образование, «Республика Крым».

Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Прокуратура в суд направила уже 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Кроме того, прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального досудебного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

В ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 указанные депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым способствовали оккупации полуострова.