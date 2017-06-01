Глава СБУ считает, что россияне должны въезжать в Украину с биометрическими паспортами

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас есть возможность с 11 июня фактически посещать Европу по биометрическим паспортам, а почему бы не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум РФ, смогли ездить сюда с аналогичными документами. С одной стороны, простые рядовые россияне ни в чем не виноваты. Виноваты политические руководители и идеологи московской машины, которые поссорили наши дружественные народы, и очень трудно от этого отойти. Уже есть военные отношения, есть кровь, смерть и много чего, что разъединяет, а не объединяет. Но такая мера на данном этапе, я думаю, могла бы быть принята», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с РФ.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией.