Секретарь СНБО "за" скорейшее введение визового режима с Россией

Секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Об этом он заявил во время молитвенного завтрака, передает "112 Украина".

"Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы, которые защитят цивилизацию от российской агрессии, от проникновения гибридных провокационных технологий на Запад", - заявил Турчинов.

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По словам Турчинова, трудностей с оккупированными территориями при введении визового режима возникнуть не должно.

"Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории, потому что они и являются оккупированными, независимо от того, какие, скажем так, "визовые технологии" на границе, которую мы контролируем", - сказал секретарь СНБО.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляла, что необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие при введении визового режима с Россией.