Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает объявить мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах до 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.

В.ЮЩЕНКО обратился к участникам совещания "не как к политикам, а как к государственным деятелям".

Он подчеркнул, что сегодня нужно отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса.

Президент отметил, что ситуация уже переходит критическую черту, и поэтому нужно остановиться.

«Договариваемся о следующем: прекращаем любое политическое выяснение отношений, вводим на эту тему мораторий. Также отказываемся от возмущения общественных настроений через разные шоу, прессу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что всем этим уничтожается доверие людей не только к власти, но и уважение к Украине в целом.

Также Президент предложил отмежеваться «от популистского фарса, который заполонил столицу, центральные органы власти и чрезвычайно быстро распространяется во все регионы», отметив, что из-за этого в государстве складывается ненормальная ситуация.

В.ЮЩЕНКО предложил участникам совещания до 1 июля забыть об избирательной президентской кампании.

«Все вы будете президентами в свое время, но прошу до 1 июля забыть о выборах. Не нужно спешить. Я убежден: кому суждено победить – победа к нему придет. Главное, чтобы мы сейчас не проиграли Украину», - сказал Президент.