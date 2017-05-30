В Минюсте рассказали, когда смогут зарегистрировать партию имени Саакашвили

Минюст зарегистрирует партию имени Саакашвили только после того, как получит от представителей политсилы бывшего губернатора Одесской области полный пакет необходимых для этого документов. В обход закона регистрировать изменение названия партии «Движение новых сил» никто не будет. Так сегодняшнюю акцию протеста и истерику, устроенную Михаилом Саакашвили в кабинете Министра юстиции, прокомментировал заместитель Министра юстиции Гия Гецадзе.

Читайте также"Ты передо мной пресмыкался": Саакашвили в ответ на критику назвал чиновника "подлизой" (видео)По его словам, несмотря на дружеские отношения с Саакашвили еще со времен работы во власти Грузии, в нынешней ситуации он занимает не сторону грузинского политика, а позицию «правды».

«Я могу гордиться тем, что в свое время в Грузии работал в его команде реформаторов и вводил реальные изменения в стране. Однако, в этот раз мы на разных сторонах. Как говорится, Платон мой друг, но истина дороже», - сказал заместитель Министра юстиции.

При этом он отверг все обвинения Саакашвили в нежелании органов юстиции зарегистрировать смену партии «Движение новых сил» и «Движение новых сил Михаила Саакашвили». По его убеждению, такие заявления не соответствуют действительности и являются безосновательными.

«Мы провели кардинальные реформы в сфере регистрации, поэтому в настоящее время Министерство юстиции проводит регистрационные действия быстро и качественно. Однако для этого необходимо, чтобы заявитель подал все необходимые документы. «Движения новых сил» этого не сделало, поэтому и не была осуществлена регистрация изменений, которые они хотели внести», - отметил он.

В частности, регистратору не было представлено письменное согласие Михаила Саакашвили на использование его имени в названии партии.

«Мы не знаем, сознательно или нет этого не было сделано, но без наличия этого документа зарегистрировать смену названия партии невозможно. Это требование закона», - подчеркнул заместитель Министра юстиции.

Пи этом он отметил, что сейчас Минюст не имеет в своем распоряжении никаких документов для изменения названия от вышеназванной политсилы.

«Мы открыты к диалогу и никогда не отказываем в регистрационных действиях. Поэтому я призываю членов «Движения новых сил» подать в органы юстиции необходимый пакет документов. Как только это будет сделано, наши специалисты без проволочек выполнят соответствующие регистрационные действия», - сказал Гия Гецадзе.

Не соответствующими действительности он также считает заявления Саакашвили в отношении незаконной регистрации политической партии «Блок Михаила Саакашвили».

«Чуть более года назад к нам обратились граждане с требованием зарегистрировать такую партию. Мы им отказали. Однако им удалось через суд добиться решения, которое обязало министерство зарегистрировать политическую силу с таким названием. Мы не можем ни оценивать, ни игнорировать решение суда, поэтому нам пришлось его выполнить», - отметил он.

Одновременно он обратил внимание на то, что среди представителей данной политической силы действительно был человек с фамилией Саакашвили.

«Я конечно сомневаюсь, что данный человек родился с таким именем. Но регистратор Министерства юстиции не может проверять паспорт на предмет изменения имени. Если кто-то считает, что смена имени прошла с нарушением закона, нужно обращаться в правоохранительные органы, а не обвинять во всех бедах Минюст», - отметил заместитель Министра юстиции.