Госпогранслужба: детям для поездок в ЕС без визы нужно иметь биометрический паспорт

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что детям, чтобы ездить в Евросоюз без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт.

«Чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический заграничный паспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, в Госпогранслужбе отмечают, что паспорт для выезда за границу детям от рождения и до 16 лет оформляется сроком на 4 года, после 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия на 10 лет.

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Пограничники отмечают, что до 12 лет дети не сдают отпечатки пальцев, тем не менее такой паспорт сохраняет статус биометрического и дает разрешение на безвизовый въезд в ЕС, а уже с 12 лет эта процедура является обязательной, а подпись ребенка при оформлении паспорта ставится, начиная с 14 лет.

Совет министров Евросоюза 11 мая приняла окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. 17 мая состоялась церемония подписания этого решения. По данным МИД, безвизовый режим полноценно заработает после полуночи 12 июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также будет действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.