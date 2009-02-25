Ющенко отметил 55-летие как убежденный носитель демократических ценностей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечал 55-летие в семейном кругу, вместе с близкими и друзьями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что как и в предыдущие годы, Президент категорически отказался от того, чтобы превращать скромный семейный праздник в пышные торжества, придавать этому событию неуместный пафос.

“В.ЮЩЕНКО как убежденный носитель демократических ценностей всегда был против того, чтобы день рождения Президента возводился в ранг общегосударственной праздничной даты. Особенно бессмысленными и неуместными такие празднования являются во времена глубокого экономического кризиса, который переживает наша страна”, - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, главу государства поздравили с 55-летием самые близкие и родные ему люди - жена, дети, брат, родственники. Теплые поздравительные слова в адрес В.ЮЩЕНКО прозвучали также от руководителей иностранных государств, послов, отдельных должностных лиц.

Пресс-служба отмечает, что празднование дня рождения Президента прошло в духе национальных традиций, без громких гуляний, в приветливой и уютной атмосфере. “Всякие домыслы и догадки, которые появились в средствах массовой информации, безосновательны, и потому не могут считаться объективными. День рождения Президента и в дальнейшем будет темой, защищенной правом человека на частную жизнь”, - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, свой день рождения В.ЮЩЕНКО праздновал 23 февраля в государственной резиденции «Синегора» (Ивано-Франковская область).