В НАТО напомнили, что приостановили практическое сотрудничество с Россией из-за агрессивного поведения РФ в Украине

В Организации Североатлантического договора (НАТО) напомнили, что приостановили практическое сотрудничество с Российской Федерацией из-за агрессивного поведения РФ в Украине. Об этом пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску написала в Twitter.

"Сегодня 20-я годовщина Основополагающего акта НАТО-Россия. Наш диалог является нелегким, но он важен", - заявила Лунгеску.

По ее словам, несмотря на заявления России, что ее агрессивные действия против Украины привели к приостановке сотрудничества с НАТО.

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"Диалог продолжается", - добавила пресс-секретарь Альянса.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс сохраняет единую позицию в отношении РФ – это сильная оборона в сочетании с поддержкой диалога.

Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора был подписан 27 мая 1997 года в Париже.