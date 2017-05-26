Союзники по НАТО подтвердили поддержку Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что союзники на встрече, в которой впервые приняли участие президенты США Дональд Трамп и Франции Еманнуель Макрон, подтвердили политическую и практическую поддержку Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в четверг в Брюсселе по завершении встречи лидеров альянса.

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"Было четко сказано многими союзниками, и весь альянс стоит за этим, что мы будем продолжать усиливать наше партнерство с Украиной, предоставляя практическую и политическую поддержку. Также есть сильная поддержка всем усилиям, направленным на то, чтобы было возможным выполнить Минские договоренности, особенно, чтобы международные наблюдатели имели возможность выполнять свою работу", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Россия продолжает дестабилизировать восток Украины. "Мы видим, что Россия хочет не только много инвестировать в оборону, но и использовать вооруженную силу, чтобы изменить границы в Европе. С ее агрессивными действиями против Украины, нелегальной аннексией Крыма и продолжением подрывать, дестабилизировать восток Украины, НАТО, конечно, должно реагировать", - подчеркнул он.

Столтенберг утверждает, что никто в НАТО не думал о размещение четырех батальонов в странах Балтии и Польше до того, как Россия аннексировала Крым и начала дестабилизировать восток Украины". "То, что делает НАТО является оборонительной, пропорциональной реакцией действиям России. В то же время мы работаем для диалога", - добавил генсек.

Также, по его словам, союзники подтвердили подход двойного трека по отношению к России - сильная оборона вместе с содержательным диалогом.

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"Союзники стоят вместе не для того, чтобы провоцировать конфликт, а предотвратить его и сохранить мир. В то же время мы открыты для диалога с Россией, для увеличения прозрачности и уменьшения рисков", - подчеркнул генсек альянса.

При этом Столтенберг указал на то, что НАТО является оборонительным союзом и не ищет конфронтации с Россией. "Россия - наш крупнейший сосед. В то же время НАТО должно обеспечить надежные сдерживание и оборону, потому что так мы предотвращаем конфликты, предотвращаем войны - это было ключем для успеха НАТО с того времени, как мы были основаны почти 70 лет назад", - отметил он.