Яценюк: все растаскивается – снизу вверх и сверху вниз

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для выведения Украины из кризиса следует провести непопулярные реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом А.ЯЦЕНЮК сказал во время презентации областной организации “Фронта перемен” в Тернополе.

Он отметил, что “люди перестали доверять власти, а без взаимного доверия – ничего не будет”. По его словам, это доверие должно быть возобновлено. А.ЯЦЕНЮК отметил, что для выхода Украины из кризиса должны быть проведены непопулярные реформы. «Необходимо, чтобы люди это поняли и поверили в необходимость непопулярных реформ, поверили в то, что мы сделаем это сегодня, чтобы завтра было лучше и наши дети жили в лучшем обществе, чем мы», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что введение каких-то общих программ ничего не изменит, «потому что их было около 400 и ничего не произошло». По его словам, необходимо сформировать Национальный план перемен для каждой отдельной области, учитывая ее специфику. Он отметил, что необходимо четко понимать, что качественно лучшей Украина может стать не “за год или два”. По его словам, “уже за пять лет будут изменения в политической, экономической, социальной системе, что повлияет и на ментальность украинцев».

А.ЯЦЕНЮК считает, что “за 17 лет ничего не изменилось, ничего не построили, ничего не сделали и это наш результат». По его словам, нельзя все списывать на кризис. «Куда делись миллиардные средства?” - отметил он, добавив, что в Украине “денег хватает, но просто нужно меньше их растаскивать”. “Все растаскивается – снизу вверх и сверху вниз. Я понимаю, что нет святых, но элементарную совесть нужно иметь», – считает лидер “Фронта перемен”.